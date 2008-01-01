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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 11:36 Воскресенье, 6 декабря
Воскресный день в столичном регионе ожидается морозным и без осадков. Среднесуточная температура почти на 4 градуса не "дотянет" до нормы. Но за весь ряд многолетних наблюдений бывали морозы и круче. Так в 1959 году столбики термометров преодолели тридцатиградусную отметку, остановившись у значения -30.4. Уже более 60 лет подобного "безобразия" погода не допускала. А такое значение стало рекордом суточного минимума для 6 декабря.
А самым теплым этот день отмечался в 2008 году, в дневные часы температура повысилась до +9.6 градуса, что стало не только суточным рекордом, но и самой высокой температурой декабря в Москве - абсолютным рекордом месяца.
Суточный рекорд по осадкам зарегистрирован в 1988 году, когда выпало 14.7 мм осадков.
В прошлом 2019 году температура в этот день, как ночью, так и днем была положительная, 1..2 градуса, шел слабый дождь. / meteonovosti.ru /
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