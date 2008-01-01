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Новости погоды


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Давление в Москве идет на рекорд


ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 6 декабря

  Столица находится на северо-западной периферии обширного и мощного антициклона, чей центр базируется на Средней Волге, в районе Самары.

В 8 часов утра на опорной станции Москвы, ВДНХ, атмосферное давление достигло 767 мм ртутного столба. Давление продолжает расти, в 10 часов утра уже зафиксировано 767.4 мм ртутного столба.

По последним данным на 11 часов утра, на ВДНХ наблюдается дальнейший рост давления, оно составляет 767.6 мм ртутного столба. До рекорда осталось совсем немного.

Рекорд атмосферного давления для 6 декабря составляет 768 мм ртутного столба, который держится с 2002 года. / meteonovosti.ru /
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