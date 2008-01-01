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Хабаровский край обновил рекорды температуры

ИА "Метеоновости" / 12:59 Воскресенье, 6 декабря



Минувшая суббота удивила жителей западных районов Хабаровского края, аномальным теплом, среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения почти на тринадцать с половиной градусов. 5 декабря в Чекунде температура повысилась до рекордных -5.6, предыдущий -6.3 градуса наблюдался в 2005 году.



Не перестает удивлять и село Солекуль. Ноябрь месяц неоднократно одаривал рекордным теплом, и декабрь не стал исключением. 5 числа среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 3-4 градуса, а столбик термометра остановился у нулевой отметки. Прежний абсолютный максимум температуры для этого дня -2.4 градуса продержался с 2002 года. / meteonovosti.ru /



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