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Новости погоды


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В Крыму сильный северо-восточный ветер


ИА "Метеоновости" / 13:16 Воскресенье, 6 декабря

  Антициклон, с центром над Средней Волгой, оказывает давление на погоду Крыма. С юга ему, антициклону, пытаются противостоять атмосферные фронты, но безуспешно.

Сегодня, 6 декабря в Крыму северо-восточный ветер 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с. В Керчи до конца дня 6 декабря и в течение суток 7 декабря сохранится сильный северо-восточный ветер 15-20 м/с с порывами 23 м/с. На море поднимутся волны, начнется медленное обледенение судов.

Такая синоптическая ситуация сохранится в Крыму и в начале новой недели, а значит, и сильный северо-восточный ветер 10-15 м/с, местами с порывами 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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