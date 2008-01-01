Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
6 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду


ИА "Метеоновости" / 13:45 Воскресенье, 6 декабря

  В полдень на главной метеостанции столицы ВДНХ было зафиксировано давление 767.7 мм ртутного столба. В 13 часов оно, давление понизилось на одну десятую и составило 767,6 мм ртутного столба. Напомним, что рекорд давления для 6 декабря составляет 768 мм ртутного столба, который сохраняется с 2002 года.

По расчетам синоптиков, давление продолжит расти и его окончательное значение можно будет узнать в конце суток.

В начале новой недели в Москве сохранится высокий фон атмосферного давления, а значит, не исключены рекордно высокие значения. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Пн.
7 дек.
-5
Вт.
8 дек.
-5
Ср.
9 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джамшедпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100