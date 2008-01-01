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Атмосферное давление в Москве приблизилось к рекорду

ИА "Метеоновости" / 13:45 Воскресенье, 6 декабря



В полдень на главной метеостанции столицы ВДНХ было зафиксировано давление 767.7 мм ртутного столба. В 13 часов оно, давление понизилось на одну десятую и составило 767,6 мм ртутного столба. Напомним, что рекорд давления для 6 декабря составляет 768 мм ртутного столба, который сохраняется с 2002 года.



По расчетам синоптиков, давление продолжит расти и его окончательное значение можно будет узнать в конце суток.



В начале новой недели в Москве сохранится высокий фон атмосферного давления, а значит, не исключены рекордно высокие значения. / meteonovosti.ru /



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