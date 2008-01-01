Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
6 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первый зимний рекорд в Москве состоялся


ИА "Метеоновости" / 18:25 Воскресенье, 6 декабря

  Днем 6 декабря атмосферное давление в столичном регионе активно росло. И после 14 часов оно превысило прежний максимум, который принадлежал 2002 году и составлял 1022,5 гПа. К 18 часам давление достигло 1023,8 гПа (768,1 мм рт ст) и продолжит расти. А это значит, что и 7 декабря рекорд по атмосферному давлению в Москве обеспечен. Прежний составлял 1023,9 гПа и принадлежал 1959 году. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-5
Пн.
7 дек.
-5
Вт.
8 дек.
-5
Ср.
9 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Каолак		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Джагдалпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100