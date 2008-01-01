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Первый зимний рекорд в Москве состоялся

ИА "Метеоновости" / 18:25 Воскресенье, 6 декабря



Днем 6 декабря атмосферное давление в столичном регионе активно росло. И после 14 часов оно превысило прежний максимум, который принадлежал 2002 году и составлял 1022,5 гПа. К 18 часам давление достигло 1023,8 гПа (768,1 мм рт ст) и продолжит расти. А это значит, что и 7 декабря рекорд по атмосферному давлению в Москве обеспечен. Прежний составлял 1023,9 гПа и принадлежал 1959 году. / meteonovosti.ru /



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