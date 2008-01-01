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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Понедельник, 7 декабря

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся в северо-западной части мощного антициклона. При малооблачной погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -9..-4 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 769 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Влияние антициклона удерживает в столичном регионе умеренно-морозную погоду с аномально высоким давлением. Кислородный режим благоприятный. По влиянию на организм, особенно людей с повышенной метеочувствительностью - это биотропные погодные условия спастического типа. Стоит более внимательно относиться к своему здоровью лицам с сосудистыми проблемами, перенесшим сосудистые нарушения, гипертоникам, страдающим ишемической болезнью сердца, частыми приступами мигрени и бронхоспазма. Особенно стоит избегать быстрой смены температуры при выходе из теплого помещения на морозный воздух, так как это может спровоцировать сосудистые спазмы или приступ бронхоспазма. И, обязательно, при себе иметь лекарства, рекомендованные врачом. / meteonovosti.ru /
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