Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
7 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Второй зимний рекорд в Москве не заставил себя ждать


ИА "Метеоновости" / 09:04 Понедельник, 7 декабря

  Ночь 7 декабря только началась, как прежний рекорд по атмосферному давлению оказался побитым. В Москве, на ВДНХ, в полночь давление достигло 1024,2гПа ( 768,4 мм рт ст), что на 0,3 гПа выше прежнего рекорда 1959 года.

В течение дня атмосферное давление еще будет повышаться, поэтому окончательную цифру рекорда мы узнаем только поздно вечером. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-9
Пн.
7 дек.
-5
Вт.
8 дек.
-5
Ср.
9 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100