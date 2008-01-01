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Второй зимний рекорд в Москве не заставил себя ждать

ИА "Метеоновости" / 09:04 Понедельник, 7 декабря



Ночь 7 декабря только началась, как прежний рекорд по атмосферному давлению оказался побитым. В Москве, на ВДНХ, в полночь давление достигло 1024,2гПа ( 768,4 мм рт ст), что на 0,3 гПа выше прежнего рекорда 1959 года.



В течение дня атмосферное давление еще будет повышаться, поэтому окончательную цифру рекорда мы узнаем только поздно вечером. / meteonovosti.ru /



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