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Новости погоды
Второй зимний рекорд в Москве не заставил себя ждать
ИА "Метеоновости" / 09:04 Понедельник, 7 декабря
Ночь 7 декабря только началась, как прежний рекорд по атмосферному давлению оказался побитым. В Москве, на ВДНХ, в полночь давление достигло 1024,2гПа ( 768,4 мм рт ст), что на 0,3 гПа выше прежнего рекорда 1959 года.
В течение дня атмосферное давление еще будет повышаться, поэтому окончательную цифру рекорда мы узнаем только поздно вечером. / meteonovosti.ru /
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