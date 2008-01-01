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Угрожает ли Калифорнии разрушительный мегашторм?

ИА "Метеоновости" / 10:01 Понедельник, 7 декабря



В Калифорнии сезон дождей официально объявляется после того, как на конкретную местность выпадает то количество осадков, которое можно измерить. Обычно он длится с октября по апрель или май.



По оценке ученых, с началом сезона дождей в 2020 году на западном побережье ожидаются ливни. Которые будут идти без перерыва в течение месяца. Может выпасть от 3000 до 6000 мм осадков, а значит, наводнения не исключены в крупнейших городах, возможны оползни, могут быть прорваны крупные плотины, что в свою очередь повлечет за собой катастрофу для сельского хозяйства.



Трудно себе это представить, тем не менее, подобная ситуация уже была зимой 1861-1861 годов. Тогда "затопило четверть домов" в штате и была "уничтожена треть облагаемых налогом земель", это "обанкротило штат", рассказала сейсмолог Люси Джонс. Как сказал ученый-климатолог Дениэл Суэйн, столицу временно перенесли из Сакраменто, в Центральной долине появилось целое внутреннее море шириной в 65 км и длиной в 240, не обошлось без жертв, погибло около 400 тысяч человек.



Джонс и Суэйн считают, что ситуация может повториться. Они разработали модель, по которой это может произойти - "Мегашторм". По годичным кольцам деревьев они смогли выяснить, что за последние 1800 лет Калифорния пережила как минимум шесть потопов, превосходящих по масштабам стихийные бедствия 1861-1862 годов. Суэйн подчеркнул, что, согласно последним научным данным, "мегашторм" происходит примерно раз в 200 лет. Это означает, что следующий подобный катаклизм может случиться в любой момент в ближайшие 40 лет.



В 2020 году запад США оказался охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Дым от природных пожаров на западе США достиг севера Европы. В 2019 году в Калифорнии произошло сильное землетрясение, после которого на юге штата объявили режим ЧС. В результате подземных толчков на поверхности образовался видимый из космоса разлом. / meteonovosti.ru /



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