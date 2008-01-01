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Новости погоды


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Зима добралась до Санкт-Петербурга


ИА "Метеоновости" / 10:19 Понедельник, 7 декабря

  В начале декабря зима предпринимала робкие попытки взять под свой контроль Санкт-Петербург, но все они потерпели фиаско. Слабые и неуверенные "минусы" сменялись "плюсом", сохранявшимся круглые сутки. Небольшие осадки не могли определиться с фазовым состоянием и выпадали то в виде мокрого снега, то в виде моросящего дождя. В целом погода была теплой и напоминала закат осени, хотя по климату метеорологическая зима должна была поселиться на берегах Невы ещё в середине ноября.

Погостив над Самарской областью, западное ядро сибирского антициклона начинает понемногу перемещаться на Нижегородскую область. В связи с этим в северо-западные районы европейской территории России распространится малооблачная антициклональная погода. Атмосферное давление будет расти, температура - падать. В Санкт-Петербург на смену оттепели приходит мягкая, но пока бесснежная зима. На этой неделе ночью ожидается -3..-6, температура днем 0..-3. Ветер юго-восточный умеренный. Во второй половине недели позиции антициклона ослабеют, возможен снег. / meteonovosti.ru /
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