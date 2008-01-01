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Новости погоды


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На юге Сибири наконец-то снег!


ИА "Метеоновости" / 11:40 Понедельник, 7 декабря

  Обширный циклон с центром в районе Норильска "нырнул" с северо-запада и не спеша продвигается вдоль северных берегов России. Его мощи хватило, чтобы потеснить Монгольский антициклон с юга западной Сибири. Томская, Кемеровская, Новосибирская область будут находиться в зоне влияния южной периферии циклона до 11 декабря.

8и 9 декабря по всей территории пройдет снег, усиление ветра, местами видимость на дорогах будет ограничена метелями. Температура ночью -11..-16 градусов, в горных районах -20..-25 градусов. Днем морозно: -5..-10, местами -11..-16 градусов.

10 декабря, циклон постепенно сместится на северо-восток, атмосферное давление начнет расти, облачность рассеется, осадки практически прекратятся, небольшой снег будет наблюдаться местами. Ночью заметно похолодает: -22..-27 градусов, местами -16..-21. Днем температура воздуха не превысит -10..-15 градусов. / meteonovosti.ru /
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