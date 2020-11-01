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Декабрь продолжит радовать Москву солнечным сиянием

ИА "Метеоновости" / 11:45 Понедельник, 7 декабря







При слабом ветре восточных румбов за счет радиационного выхолаживания в ночные часы продолжит подмораживать до -13:-8 градусов, а в дневные часы воздух у земли сможет прогреться лишь до -9:-4 градусов. Зато утренние температурные инверсии на сегодняшний день в приземном слое уже достигают 8-10 градусов. По данным радиозондирования Центральной аэрологической обсерватории в понедельник, 7 декабря, в три часа по московскому времени, в Долгопрудном у земли измеренная температура воздуха составила -9.5 градусов, а на высоте 900 метров ее показатели зафиксированы на отметке 0.0 градусов.



Всю рабочую неделю обширный сибирский антициклон, выросший до атмосферного гиганта (его протяженность по высоте прослеживается до 9-10 км), продолжит охранять покоренную им территорию. И к среде, 9 декабря, центр высокого давления вплотную подойдет к территориям центрального федерального округа.



В четверг, 10 декабря, траектория его движения начнет меняться на восточную составляющую, одновременно пойдет на спад барическая тенденция, хотя и продолжит превышать норму на 10-12 единиц. В Москве начнет ощущаться влияние ветра, скорость которого постепенно начнет увеличиваться в порывах до 5-10 м/с.



А вот снежного покрова, который по данным многолетних климатических значений уже должен достигать 8 см, жителям столицы так и не суждено увидеть на этой неделе. Лишь воскресный день, 13 декабря, обещает снежные перемены в погоде и окончания периода непрерывного солнечного сияния декабря. / meteonovosti.ru /



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