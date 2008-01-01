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Декабрь 2020 года идет на "солнечный" рекорд

ИА "Метеоновости" / 12:34 Понедельник, 7 декабря



По количеству часов продолжительности солнечного сияния декабрь в Москве занимает самое последние место в году: по статистике всего лишь 18 часов в месяц.



Но декабрь 2020 года уже идет на рекорд. Начиная с 5 декабря в фактической погоде столицы в графе облачность - значение "ясно". Что не может не радовать жителей, давно привыкших к иному ходу событий. Три предыдущих года явно не дотягивали даже до нормы. В 2017 году в декабре солнце светило лишь 6 минут (0,6% от нормы), в 2018 году -12 часов (67% от нормы), а в прошлом 2019 году этот показатель составил 8 часов (44% от нормы).



Окончательные итоги декабря будут подведены в 2021 году, но уже сейчас неоспорим факт, что нынешний декабрь войдет в число рекордсменов по солнечному свету.



Кстати, народная примета гласит, что если 7 декабря, на именины Екатерины, стоит ясная погода, то зима будет морозной. Подтвердится этот факт или нет узнать мы сможем только весной, но хочется верить, что погода наконец-то вернется в свои климатические рамки. / meteonovosti.ru /



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