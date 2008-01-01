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Норд-ост обрушился борой на Новороссийск

ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 7 декабря



В Краснодарском крае влияние азиатского антициклона оказалось далеко не столь благоприятным, как для большей части европейской территории России - регион попал под влияние юго-западной периферии. Температурные контрасты теплого воздуха Средиземноморья и холода Сибири повлекли за собой усиление ветра северо-восточного направления, который в данной ситуации весьма опасен формированием боры.



Холодные ветра с суши, преодолев Маркотхский хребет, всей своей тяжестью и суровостью обрушились на район Новороссийска. С пятницы, 4 декабря, ветер в порывах начал усиливаться до 15-20 м/с, достигнув максимума в дневные часы воскресенья, 6 декабря, когда скорость ветра приблизилась к 30 м/с. Температура воздуха при этом существенно понизилась и в ночь на понедельник, 7 декабря, перешла на слабоотрицательные значения.



Во вторник, 8 декабря, по данным Краснодарского ЦГМС ожидается сохранение неблагоприятных метеорологических условий. При прогнозируемом северо-восточном ветре в Новороссийске его порывы будут достигать18-23 м/с, высота волн до 2 метров. Температуре воздуха в ночные часы -1:+4 градуса, днем до +6:+10 градусов.



В среду, 9 декабря, ветер начнет постепенно стихать, его порывы уже не будут превышать 14 м/с. Температура воздуха немного повысится, и в ночные часы ее значения будут иметь положительные значения +1..+6 градусов, но при этом велика вероятность осадков в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до +13 градусов.



Температура морской воды в районе Новороссийска +11 градусов. / meteonovosti.ru /



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