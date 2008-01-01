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В Европе ветряно, влажно и снежно

ИА "Метеоновости" / 15:04 Понедельник, 7 декабря



Высотная циклоническая ложбина Атлантики оказалась заблокирована в своем движении двумя гигантами: Азорским и Сибирским антициклонами. Не имея выхода для своей энергии на соседние территории, она всей мощью ветров и осадков обрушилась на европейские страны.



В воскресенье шествие ее стихийных атмосферных фронтов ощутили на себя практически все регионы Центральной и Южной Европы. В австрийских Альпах количество выпавших осадков за сутки местами достигало 30 мм (Лиенц). В горнолыжных курортах Словении количество осадков и вовсе за сутки достигло 109 мм (Вогель, Войско), на отдельных метеостанциях при этом были зафиксированы порывы ветра до 30 м/с (Кредарица). В Хорватии в Задаре отмечалось до 30 мм осадков, в Макарске при порывах ветра до 24 м/с выпало 28 мм. Эти декабрьские сутки заметно увеличил снежный покров на радость всем любителям горнолыжного спорта.



В Испании, Греции, Македонии, Сицилии осадки в виде дождя пополнили декабрьскую копилку в среднем на 22-28 мм, и ветер в порывах в отдельных регионах здесь так же разгонялся до 20-25 м/с. В Италии интенсивные дожди вновь бьют месячные рекорды осадков, вчерашний день, 6 декабря, добавил еще от 30 до 55 мм небесной влаги в рекордный фонд страны.



В ближайшие дни в синоптической ситуации значительных перемен не предвидится. А значит, страны Европы по-прежнему будут находится под влиянием влажной и ветреной погоды, но температурный фон воздуха у земли при этом сохранится положительным , в отличии от большей части европейской части России. / meteonovosti.ru /



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