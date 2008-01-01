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Итоги первой недели декабря
ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 8 декабря
Декабрь начался в Москве с небольшого снега, который немного подправил снежный покров, смазанный последними днями теплого ноября. Легкий снежок слегка припорошил землю, и местами высота сугробов подросла до 2-3 см.
С первых дней месяца температура взяла курс на понижение и как итог, в дневные часы температурный фон соответствует норме, а в ночные часы даже слегка отстает от нее (на 2-3 единицы). Самая высокая температура воздуха отмечалась утром 1 декабря при значении в +0.5 градусов, а самая низкая зафиксирована в 9 утра по московскому времени 8 декабря: - 10 градусов.
Зато атмосферный фон, благодаря усилиям Сибирского антициклона, начиная с 5 декабря, значительно превышает норму, и 6 декабря состоялся первый рекорд месяца: после 14 часов по московскому времени рекорд высокого давления 2002 года в 766,9 мм рт ст. был повергнут, к полуночи его значение достигло 768,1 мм рт ст. 7 декабря состоялся и второй рекорд: давление достигло 769,1 мм рт ст., что на 1 мм выше, чем в 1959 году.
Уверенно можно сказать, что первая неделя декабря оказалась и одной из самых солнечных в истории метеорологических наблюдений и самой солнечной за последние 15 лет.
Количество выпавших осадков в первую неделю декабря не превысило 7% от нормы: их выпало всего лишь 3 мм при норме в 52 мм. А снега хочется! Хочется, чтобы зимний пейзаж освежил взгляд и память москвичей о настоящих снежных зимах с их забавами и заботами! / meteonovosti.ru /
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