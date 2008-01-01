Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
8 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Итоги первой недели декабря


ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 8 декабря

  Декабрь начался в Москве с небольшого снега, который немного подправил снежный покров, смазанный последними днями теплого ноября. Легкий снежок слегка припорошил землю, и местами высота сугробов подросла до 2-3 см.

С первых дней месяца температура взяла курс на понижение и как итог, в дневные часы температурный фон соответствует норме, а в ночные часы даже слегка отстает от нее (на 2-3 единицы). Самая высокая температура воздуха отмечалась утром 1 декабря при значении в +0.5 градусов, а самая низкая зафиксирована в 9 утра по московскому времени 8 декабря: - 10 градусов.

Зато атмосферный фон, благодаря усилиям Сибирского антициклона, начиная с 5 декабря, значительно превышает норму, и 6 декабря состоялся первый рекорд месяца: после 14 часов по московскому времени рекорд высокого давления 2002 года в 766,9 мм рт ст. был повергнут, к полуночи его значение достигло 768,1 мм рт ст. 7 декабря состоялся и второй рекорд: давление достигло 769,1 мм рт ст., что на 1 мм выше, чем в 1959 году.

Уверенно можно сказать, что первая неделя декабря оказалась и одной из самых солнечных в истории метеорологических наблюдений и самой солнечной за последние 15 лет.

Количество выпавших осадков в первую неделю декабря не превысило 7% от нормы: их выпало всего лишь 3 мм при норме в 52 мм. А снега хочется! Хочется, чтобы зимний пейзаж освежил взгляд и память москвичей о настоящих снежных зимах с их забавами и заботами! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-7
Вт.
8 дек.
-4
Ср.
9 дек.
-4
Чт.
10 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Джос		 -51
Верхоянск

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мендоса

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100