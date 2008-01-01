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Сильный ветер в Крыму

ИА "Метеоновости" / 09:58 Вторник, 8 декабря



В прошедшие дни под влиянием западной периферии холодного сибирского антициклона оказались самые южные районы европейской территории России, а также Юго-восточная Европа. Области высокого давления противодействует семейство циклонов над Европой и Турцией. На границе столкновения погодных систем помимо интенсивных осадков отмечается сильный и очень сильный северо-восточный ветер.



В зону сильных ветров попал и Крым. На полуострове объявлено штормовое предупреждение: 7-8 декабря ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/c, порывы до 25 м/с. В понедельник, 7 декабря, ветер в Симферополе и Керчи усиливался до 18 м/с, в Евпатории и Мысовом до 22-24 м/с.



В начале недели в Крыму похолодало, ночью местами подморозило до -1..-4. Во второй половине недели показания термометров будут расти, температура ночью повысится до положительной, днем +8..+13. Погода останется ветреной, местами пройдет дождь. / meteonovosti.ru /



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