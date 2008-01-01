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Новости погоды


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На Русском Севере снова снегопады


ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 8 декабря

  Большую часть Европейской территории России занял антициклон. Погода в его владениях малооблачная и очень холодная, в средней полосе и на юге холоднее, чем положено по календарю, на 2-4, а в Поволжье и на 6-8 градусов. А на севере и северо-западе в погоду вмешивается циклонический вихрь с Северной Атлантики и его атмосферные фронты. Здесь не только положительная аномалия температуры (до 2-4, а в Коми и до 8-10 градусов), но и снегопады. 7 и ночью 8 декабря сильный снег прошел в Мурманской области (выпало до 8 мм осадков). Добрались атмосферные фронты до Ненецкого округа и до Республики Коми. Здесь тоже прошли сильные снегопады, выпало 6 мм осадком в Ненецком округе и до 9 мм осадков в Коми. Снежные шапки здесь подросли до внушительных значений, 15-20 см, в отдельных районах и больше.

9 декабря влияние циклона сохранится на севере Европейской России. Температура воздуха повысится и превысит норму на 4-6 градусов. Пройдет снег, местами мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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