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Новости погоды


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Антициклон создает условия для загрязнения воздуха


ИА "Метеоновости" / 11:31 Вторник, 8 декабря

  Вторую неделю погоду в столичном регионе формирует область высокого атмосферного давления. Но в начале декабря, на периферии антициклона, свежий ветер вентилировал Москву, а в начале новой недели центр антициклона приблизился к столице, небо прояснело, ветер начал стихать, в утренние часы в городе наблюдалась температурная инверсия. Антициклон создал условия для накопления вредных примесей в нижнем слое воздуха.

Утром 8 декабря, когда температура воздуха в приземном слое воздуха на ВДНХ оказалась ниже -10 градусов, в слое 0-800 метров наблюдалась инверсия почти в 8 градусов (на высоте было -1,7 градуса). Подобная стратификация атмосферы над городом способствует загрязнению приземного слоя воздуха.

По данным ФГБУ "Центральное УГМС" за прошедшие сутки в Москве отмечалась низкая степень загрязнения атмосферного воздуха. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали.

В городах Московской области степень загрязнения воздушного бассейна была низкая, наибольшие из разовых концентраций были в пределах санитарно-гигиенических норм и не превышали 0,6 ПДК. / meteonovosti.ru /
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