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Море в Приморско-Ахтарске обмелело

ИА "Метеоновости" / 12:30 Вторник, 8 декабря



В минувший день, 7 декабря, жители Приморско-Ахтарска могли наблюдать необычную картину: вода отступила, оставив на побережье множество бычков. Бычки не успели выплыть и замерзли. Люди не растерялись и начали собирать замерзшую рыбу. Следует отметить, что вода в Азовском море в ветреную погоду отступает часто. Сгонные явления характерны для Азовского моря и повторяются каждый год при сильных восточных ветрах. Сила ветра позволяет удерживать большой объем воды. Так, 7 и ночью 8 декабря ветер в порывах усиливался до 20-25 м/с, высота волн достигала 2-2,5 м. Уровень воды в Таганрогском заливе, в устье Дона, достиг опасной отметки. По прогнозам специалистов, вода вернется к привычному уровню уже в среду-четверг нынешней недели, поскольку ветер начал ослабевать. Обычно сгонные явления не опасны для людей. Страдают лишь владельцы судов и рыбопитомников. / meteonovosti.ru /



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