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Новости погоды


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На юге Индийского океана зародился тропический шторм


ИА "Метеоновости" / 12:51 Вторник, 8 декабря

  Тропический шторм, получивший имя "BONGOYO" зародился 7 декабря на юге Индийского океана и находился в районе с координатами 14,6o ю.ш., 82,1o в.д. Ветер в нем не превышал 18 м/с. 8 декабря шторм переместился в северо-восточном направлении в районе с координатами 16,4o ю.ш., 78,3o в.д., ветер в нем усилился до 20 м/с. К 10 декабря порывы ветра достигнут 25-30 м/с, "BONGOYO" сместится далее на северо-восток, но побережью шторм не угрожает. / meteonovosti.ru /
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