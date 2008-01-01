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Новости погоды


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Холода на Европейской территории России задержатся


ИА "Метеоновости" / 13:37 Вторник, 8 декабря

  Антициклон, пришедший из Сибири, поддерживает холодную малооблачную погоду на юге и в средней полосе Европейской территории России. Температура воздуха ниже привычных значений на 2-4 градуса, а на юге аномалия температуры доходит до 10 градусов. Морозная погода в Казахстане и в Узбекистане, откуда поступают данные об отрицательных температурных рекордах. И антициклон сохранит влияние до конца рабочей недели. Температура воздуха еще понизится. До 10 декабря аномально холодная погода (температура воздуха ниже нормы на 7-12 градусов) сохранится на юге Центрального округа, в Приволжском округе, а также в Астраханской области и в Калмыкии. / meteonovosti.ru /
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