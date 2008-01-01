Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
8 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Циклон не оставляет в покое Дальний Восток


ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 8 декабря

  Циклон, круживший над Камчаткой, принес на полуостров очередную порцию относительно теплого воздуха. Несмотря на положительную аномалию 2-4 градуса, температура воздуха на полуострове отрицательная. Идет снег, при порывистом ветре поднимаются метели. 7 и ночью 8 декабря Камчатку пересекал атмосферный фронт. С ним были связаны обильные снегопады. Количество выпавших осадков достигло 9 мм. Снег шел преимущественно на севере полуострова. В настоящее время циклонический вихрь держит путь на восток. Уже 9 декабря температура воздуха на Камчатке понизится, станет немного ниже нормы, пройдет снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. До 11 декабря ненастная и ветреная погода ожидается и на Чукотке. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Ср.
9 дек.
-4
Чт.
10 дек.
-6
Пт.
11 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -51
Верхоянск

некомфортное место: Ерейментау
комфортное место: Джамшедпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100