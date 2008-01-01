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Циклон не оставляет в покое Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 13:49 Вторник, 8 декабря



Циклон, круживший над Камчаткой, принес на полуостров очередную порцию относительно теплого воздуха. Несмотря на положительную аномалию 2-4 градуса, температура воздуха на полуострове отрицательная. Идет снег, при порывистом ветре поднимаются метели. 7 и ночью 8 декабря Камчатку пересекал атмосферный фронт. С ним были связаны обильные снегопады. Количество выпавших осадков достигло 9 мм. Снег шел преимущественно на севере полуострова. В настоящее время циклонический вихрь держит путь на восток. Уже 9 декабря температура воздуха на Камчатке понизится, станет немного ниже нормы, пройдет снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. До 11 декабря ненастная и ветреная погода ожидается и на Чукотке. / meteonovosti.ru /



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