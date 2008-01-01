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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 07:04 Среда, 9 декабря

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 767 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном мегаполисе сохранится малооблачная и умеренно морозная погода, температура воздуха в ночные часы -13:-8 градусов, днем -9:-4 градуса. Атмосферное давление останется очень высоким, почти на 20 единиц превышающим норму, а вот кислородный режим вполне благоприятный. Для практически здоровых людей это комфортные внешние условия. Зимой у метеочувствительных людей чаще могут наблюдаются обострения и недомогания, которые иногда напрямую связаны с погодой: это и обострения хронических болезней верхних дыхательных путей, и частые простудные заболевания, так же перепады атмосферного давления и холодный воздух провоцируют усиление сосудистых спазмов и могут вызвать приступ стенокардии, мигрени, резкий подъем или понижение артериального давления, бронхоспазм и др. При морозах с температурой более -10:-8 градусов могут развиваться аллергические реакции на холод, поэтому стоит осторожно выходить на улицу, стараться более медленно делать вдох.

Геомагнитный фон 9 декабря прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /
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