

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 08:32 Среда, 9 декабря



Морозная погода задержалась в Центральном районе. И сибирский антициклон продержится до конца рабочей недели. Температура воздуха ниже нормы на 1-2 градуса, ночью по области подмораживает до -13..-15 градусов, но это значение далеко не рекордное. Рекорд, -30,8 градуса, состоялся в ранние утренние часы 9 декабря 1955 года. А в 2006 году в этот день было очень тепло, воздух прогрелся до +7 градусов. Зато 9 декабря к рекордному значению приблизится атмосферное давление. В 1959 году максимальное атмосферное давление составило 770 мм рт. ст. По прогнозу, сегодня днем показатель барометра остановится на отметке 767 мм рт. ст.



Осадков в ближайшие дни не ожидается, высота снега не превышает 3 см. Это гораздо меньше привычных значений. Согласно многолетним наблюдениям, снежный покров к этому времени вырастает до 9 см. Иногда, за сутки. Так, в 1981 году прошел сильный снегопад, выпало 11,4 мм осадков. Такое количество атмосферной влаги соответствует высоте снежного покрова 11-12 см. Ветром наметает сугробы и повыше.



В прошлом, 2019 году, день был теплым. Температура воздуха превысила норму на 8,4 градуса! Даже ночью было тепло, +2,2 градуса. А днем воздух прогрелся до +4,4 градуса. Прошел небольшой дождь. Снега на улицах города к этому моменту уже не осталось. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



