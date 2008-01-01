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Новости погоды


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Температурная нестабильность в Приморье


ИА "Метеоновости" / 09:27 Среда, 9 декабря

  Первая неделя зимы порадовала жителей Приморского края хотя и холодной, но спокойной погодой. Главной особенностью этой недели станет частая смена волн тепла и холода. В первой половине недели влияние континентального антициклона обусловит морозную погоду без существенных осадков, ночью воздух будет выхолаживаться до -13..-20, в отдельных районах до -25, на побережье -7:-12. Во второй половине недели в теплом секторе циклона над Амурской областью существенно потеплеет: преобладающая температура ночью -9..-15, на побережье -2..-7, днем на юге потеплеет до 0..+5. В конце недели после прохождения связанного с циклоном холодного фронта морозы снова окрепнут, местами возможен небольшой снег.

В связи с преобладанием морозной погоды в заливах Петра Великого и Посьет отмечается начало образования льда. / meteonovosti.ru /
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