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Температурная нестабильность в Приморье

ИА "Метеоновости" / 09:27 Среда, 9 декабря



Первая неделя зимы порадовала жителей Приморского края хотя и холодной, но спокойной погодой. Главной особенностью этой недели станет частая смена волн тепла и холода. В первой половине недели влияние континентального антициклона обусловит морозную погоду без существенных осадков, ночью воздух будет выхолаживаться до -13..-20, в отдельных районах до -25, на побережье -7:-12. Во второй половине недели в теплом секторе циклона над Амурской областью существенно потеплеет: преобладающая температура ночью -9..-15, на побережье -2..-7, днем на юге потеплеет до 0..+5. В конце недели после прохождения связанного с циклоном холодного фронта морозы снова окрепнут, местами возможен небольшой снег.



В связи с преобладанием морозной погоды в заливах Петра Великого и Посьет отмечается начало образования льда. / meteonovosti.ru /



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