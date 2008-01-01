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Ночи в Москве пока все холоднее

ИА "Метеоновости" / 09:39 Среда, 9 декабря



Пока погоду в столичном регионе формирует малооблачный антициклон, воздух становится все холоднее. Особенно это заметно в ночные часы. В ночь на понедельник минимальная температура в Москве, на ВДНХ, составила -9,3 градуса, во вторник воздух остыл до -10,2 градуса, а в среду, 9 декабря, минимальная температура достигла -12,2 градуса.



По области 9 декабря самая низкая температура воздуха была в Черусти -16,9 градуса и в Новом Иерусалиме, -15,0.



На севере Подмосковья влияние антициклона стало ослабевать, и пришедшей ночью в Дмитрове было -7,0 градуса, а накануне -9,4 градуса.



Еще одна холодная ночь ожидает столицу, с 11 декабря атмосферное давление станет понижаться, ветер усилится и увеличится количество облаков, что сделает ночи менее морозными. / meteonovosti.ru /



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