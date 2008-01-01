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Верхоянск перехватил первенство по морозам

ИА "Метеоновости" / 10:30 Среда, 9 декабря



Оймякон и Оймяконский улус, расположенные на северо-востоке Якутии, считаются самым холодным местом Северного полушария. Именно там в текущем декабре под утро 6 декабря были зафиксированы первые пятидесятиградусные морозы. Однако по некоторым оценкам общепризнанному полюсу холода регулярно конкуренцию составляет Верхоянье. Верхоянск можно по праву считать вторым полюсом холода Северного полушария.



Минувшей ночью именно в Верхоянске зафиксирована самая низкая температура на огромных просторах России. Под утро 9 декабря воздух в антициклоне выхолодился до -52 градусов! На метеостанции Оймякон температура была -51,5 градусов.



Еще несколько дней антициклон будет поддерживать в этих регионах Якутии суровые морозы. Хотя до экстремумов они не дотягивают, но средняя за сутки температура на 3-5 градусов ниже нормы для первой декады декабря.



Для Оймякона 9 декабря абсолютный минимум температуры составляет -60,3 градуса. Он зафиксирован в 1968 году, в Верхоянске рекорд минимальной температуры для этого дня -59,1 градуса удерживается уже 120 лет, с 1900 года! / meteonovosti.ru /



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