Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
9 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Верхоянск перехватил первенство по морозам


ИА "Метеоновости" / 10:30 Среда, 9 декабря

  Оймякон и Оймяконский улус, расположенные на северо-востоке Якутии, считаются самым холодным местом Северного полушария. Именно там в текущем декабре под утро 6 декабря были зафиксированы первые пятидесятиградусные морозы. Однако по некоторым оценкам общепризнанному полюсу холода регулярно конкуренцию составляет Верхоянье. Верхоянск можно по праву считать вторым полюсом холода Северного полушария.

Минувшей ночью именно в Верхоянске зафиксирована самая низкая температура на огромных просторах России. Под утро 9 декабря воздух в антициклоне выхолодился до -52 градусов! На метеостанции Оймякон температура была -51,5 градусов.

Еще несколько дней антициклон будет поддерживать в этих регионах Якутии суровые морозы. Хотя до экстремумов они не дотягивают, но средняя за сутки температура на 3-5 градусов ниже нормы для первой декады декабря.

Для Оймякона 9 декабря абсолютный минимум температуры составляет -60,3 градуса. Он зафиксирован в 1968 году, в Верхоянске рекорд минимальной температуры для этого дня -59,1 градуса удерживается уже 120 лет, с 1900 года! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-12
Ср.
9 дек.
-4
Чт.
10 дек.
-6
Пт.
11 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Сикасо

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100