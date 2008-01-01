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Новости погоды


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Снега очень мало, положение спасает изморозь


ИА "Метеоновости" / 10:46 Среда, 9 декабря

  Мощный малоподвижный антициклон больше недели господствует в Европейской России. Атмосферное давление в гиганте зашкаливает, циклоны и фронты не могут пробить эту стену, поэтому осадков в виде снега не было давно. Солнце есть, мороз крепчает, а снега маловато: кое-где его нет совсем или в 2-3 раза меньше положенного по климату. И только изморозь вместо снега искрится на солнце, украшая пейзаж.

Влажность воздуха в антициклоне сохраняется днем на уровне 50%-60 %, а вечером после захода солнца со значительным понижением температуры она повышается до 80-90% и на засохших листьях, ягодах рябины, ветках кустарников, на проводах начинает образовываться изморозь. Такой удивительно красивый вид твердых осадков появляется обычно в условиях повышенной влажности и морозной погоды. Чаще всего в темное время суток и при слабом ветре. Именно такие благоприятные условия в антициклоне-долгожителе складываются на большей части Центрального округа.

Из ночи в ночь отложения диаметром 1-2 мм отмечаются в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Костромской областях. Температура в ночные часы понижается повсеместно до 13-17 градусов. В Костромской, Ивановской, Ярославской областях местами уже несколько ночей воздух в приземном слое выхолаживается до -18..-19 градусов. / meteonovosti.ru /
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