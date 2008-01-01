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Нас ожидает магнитная буря!

ИА "Метеоновости" / 12:15 Среда, 9 декабря



Довольно продолжительное время геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной. И только изредка в ноябре и декабре отмечались отдельные возмущения магнитного поля Земли.



Но ситуация меняется. По данным Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова (ИЗМИРАН) уже во второй половине дня 9 декабря возможно усиление магнитной активности до уровня магнитной бури. 10 декабря ожидается магнитная буря, 11 декабря геомагнитная обстановка от возмущенной до уровня магнитной бури!



Такие возмущения геомагнитного фона в сочетании с высоким фоном атмосферного давления в Москве и Подмосковье и значительными перепадами температуры от ночи ко дню способствуют формированию погоды выраженного спастического типа. Метеочувствительным людям стоит принять во внимание такое неблагоприятное сочетание погодных и гелиогеофизических факторов, когда очень вероятно возникновение и усиление сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени, скачков артериального давления, болей в области сердца. Больным людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами необходимо предпринять превентивные меры, при себе всегда иметь средства первой помощи, избегать чрезмерных эмоциональных и физических нагрузок. / meteonovosti.ru /



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