Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
9 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Нас ожидает магнитная буря!


ИА "Метеоновости" / 12:15 Среда, 9 декабря

  Довольно продолжительное время геомагнитная обстановка оставалась преимущественно спокойной. И только изредка в ноябре и декабре отмечались отдельные возмущения магнитного поля Земли.

Но ситуация меняется. По данным Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.В.Пушкова (ИЗМИРАН) уже во второй половине дня 9 декабря возможно усиление магнитной активности до уровня магнитной бури. 10 декабря ожидается магнитная буря, 11 декабря геомагнитная обстановка от возмущенной до уровня магнитной бури!

Такие возмущения геомагнитного фона в сочетании с высоким фоном атмосферного давления в Москве и Подмосковье и значительными перепадами температуры от ночи ко дню способствуют формированию погоды выраженного спастического типа. Метеочувствительным людям стоит принять во внимание такое неблагоприятное сочетание погодных и гелиогеофизических факторов, когда очень вероятно возникновение и усиление сосудистых спазмов, приступов стенокардии и бронхоспазма, мигрени, скачков артериального давления, болей в области сердца. Больным людям, страдающим сердечно-сосудистыми недугами необходимо предпринять превентивные меры, при себе всегда иметь средства первой помощи, избегать чрезмерных эмоциональных и физических нагрузок. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-4
Чт.
10 дек.
-6
Пт.
11 дек.
-6
Сб.
12 дек.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Гаруя		 -52
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гургаон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100