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О погоде в Москве на Новый Год
ИА "Метеоновости" / 14:21 Среда, 9 декабря
Мы с надеждой ждем Новый 2021 Год! Хочется верить, что все напасти, свалившиеся на нас в 2020 году, минуют, нереализованные планы осуществятся, и мы встретимся с друзьями и родными.
В силу обстоятельств, провожать Старый год и встречать Новый мы будем несколько иначе, чем в прошлые годы. А как поведет себя погода, какой сюрприз готовит Небесная канцелярия?
Настало время поделиться предварительными прогнозами погоды на последние дни 2020 года, основанными на анализе модельных расчетов!
Без снега Москва и Подмосковье на Новый год не останутся, он понемногу он будет подсыпать во второй половине декабря, и к Новому году высота снежного покрова в среднем составит 10-12 см. Завершающая неделя декабря в Московском регионе отметится повышенным фоном атмосферного давления и волной холода. В отдельные дни будет приниматься снег, ночью мороз станет усиливаться до -10..-15 градусов и днем -5..-10. Средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме.
Пусть в Новом году и наша жизнь вернется в привычное русло! В норму!! / meteonovosti.ru /
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