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О снежном покрове в центре Европейской России

ИА "Метеоновости" / 15:15 Среда, 9 декабря



Морозы продолжают усиливаться в центральных областях Европейской России. Особенно тревожная ситуация сложилась в Черноземье, там уже несколько дней удерживается аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже нормы на 5-8 градусов. В Тамбовской и Воронежской областях температура местами уже падала под утро до 15..16 градусов мороза!



В Черноземных областях снега почти совсем не осталось, в Курской и Белгородской областях его нет совсем. Блокирующий антициклон, занявший большую часть Европейской России, устойчив и непоколебим. На небе ни облачка, в условиях ясной антициклональной погоды длинной декабрьской ночью активно работает процесс выхолаживания приземного слоя воздуха. Ночные морозы в ближайшие ночи обещают окрепнуть до -10..-13 градусов. Снега в таком мощном высоком антициклоне не бывает. В Липецкой области отдельные островки снега от 1 до 2 см высотой. В Воронежской и Тамбовской областях местами жалкие следы, но в основном снег сошел полностью. А землю в ближайшие ночи местами могут сковать морозы до -15..-17 градусов.



Несколько лучше ситуация со снегом на севере и северо-востоке Центрального Федерального округа. Морозы по ночам покрепче: под 15:19 градусов, но и снег есть. На востоке и северо-востоке Костромской области, где самые сильные морозы, высота снега достигает 10-16 см, в Ивановской области в основном 5-8, но на самом востоке области стоят приличные сугробы высотой до 17 см.



В Ярославской области снег распределился неравномерно, в центре и на юге местами до 1 см, на севере и северо-востоке высота снега составляет 10-15 см.



На западе, юго-западе и северо-западе Центрального Федерального округа ночные морозы помягче. В Смоленской области пока не ниже -8..-10 градусов, высота снега от 1-2 на западе области до 9 см на востоке. В Калужской области снег полностью не сошел, в Калуге высота снега составляет 2 см, а местами землю прикрывает от выхолаживания снежное покрывало мощностью 6-12 см. В Тверской области на крайнем северо-западе всего 1 см снега, на севере и в центре до 5-8 см.



В Москве снега немного, в основном 2 см, на 1-2 см больше на юго-западе столицы. На востоке Подмосковья снега нет совсем, а вот на самом западе его высота составляет от 7 до 9 см, на северо-западе высота снега колеблется от 4 до 7 см. На юге области снега осталось не более 1-2 см, / meteonovosti.ru /



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