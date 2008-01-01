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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Четверг, 10 декабря



Мощный малоподвижный антициклон не собирается сдавать свои устойчивые позиции по отношению к Московскому региону и предстоящим днём. Несмотря на то, что атмосферное давление немного понизится, оно останется очень высоким, 764 мм рт. ст.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 10 декабря сохранится малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит -6..-4 градуса, по области -9..-4. Ветер юго-восточного направления 2-7 м/с. Содержание кислорода в приземном слое воздуха высокое.



При высоком атмосферном давлении высок риск появления метеообусловленных недомоганий. Особенно страдают гипертоники и люди, имеющие хронические заболевания сердца и сосудов. Артериальное давление может резко повыситься даже у здоровых людей. Неблагоприятно могут сказываться на здоровье и перепады температуры, возможно усиление сосудистых спазмов, приступы мигрени и головокружение, внезапное развитие приступа бронхоспазма на холодном воздухе. В таких случаях нельзя терпеть болевые симптомы, стоит принять лекарство, рекомендованное врачом. При появлении головных болей или головокружения можно сделать массаж головы: выполнять его надо обеими руками ото лба к затылку, поможет и чай с мятой (или настойка мяты). При выходе на морозный воздух стараться правильно дышать, иметь с собой лекарства первой помощи.



Геомагнитный фон 10 декабря прогнозируется от спокойного до слабовозмущенного. / meteonovosti.ru /



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