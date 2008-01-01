

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на Адриатике

ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 10 декабря



Активный циклон со сложной системой атмосферных фронтов возник под высотной ложбиной, протянувшейся с Британских островов на Италию. Именно высотная ложбина поддерживает активную циклоническую деятельность над Средиземным морем и Адриатикой.



Несколько дней на севере Италии шли дожди. В Риме всего за одни сутки выпало более 40 мм осадков, дожди продолжались и днем9 декабря, но уже не такие интенсивные. Стихия обрушилась на Венецию. Из-за сильных дождей началось наводнение, морская вода хлынула на главную площадь Венеции: вовремя не успели закрыть защитные сооружения. Вода опять проникла в Дворец Дожей и в Собор Сан Марко. В прошлом году в ноябре эти шедевры архитектуры уже пострадали от сильнейшего наводнения, последствия не ликвидированы до сих пор.



Местами в Италии при прохождении фронтов циклона выпало до 80-90 мм осадков. В Итальянских Альпах валил сильный снег.



Накануне 9 декабря ливни с грозами пришли на север Хорватии, а затем распространились на юг страны. В Пуле на полуострове Истрия выпало около 60 мм осадков за ночь 9 декабря и около 30 мм за день. На древний город Пазин во внутренней Истрии пролилось 100 мм дождя. Во второй половине дня 9 декабря фронт окклюзии буквально завис над Адриатическим побережьем Хорватии, Черногории и Албании. За минувшие сутки там выпало от 40 до 60 мм осадков. Циклон и его фронты с обильными дождями продолжат движение по Балканам на восток



На Италию после короткого перерыва нырнет следующий циклон, с которым будут связаны сильные дожди на юге и в центре Апеннинского полуострова. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



