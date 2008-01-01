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На Дальнем Востоке на редкость спокойная погода

ИА "Метеоновости" / 10:01 Четверг, 10 декабря



С начала декабря редкий день на Дальнем Востоке России обходился без снегопадов и метелей. Но к середине текущей недели циклоны ослабили свое влияние в регионе. Атмосферное давление стало расти, и на большей части территории снегопадов и сильных ветров не отмечалось. Островками непогоды оставались лишь Камчатский полуостров (его южная часть) и Магаданская область, куда протянулась ложбина тихоокеанского циклона. В Камчатском крае продолжительная метель при ветре до 24 м/с бушевала в среду и в ночь на четверг, сыпал снег, выпало от 6 мм на востоке края до 13 мм на западе. В Магаданской области в зоне непогоды оказалось охотское побережье, где также отмечались снегопады (до 12 мм), сильный ветер, метель. В континентальных районах снег был небольшой, местами умеренный, от 2 до 6 мм, а морозы в ночь на 10 декабря усилились до -40 градусов. Сегодня в Магаданской области на побережье залива Шелехова сохранится сильный снег, метель, ветер до 20 м/с.



На остальной территории Дальнего Востока существенных осадков не выпадало. Самым суровым местом не только округа, но и всей территории России остаются восточные районы Якутии. Уже минувшей ночью местами столбики термометров доходили до отметки в -51 градус. В пятницу и в субботу морозы усилятся. На северо-востоке Республики температура понизится до -50..-55, в низинах до -58 градусов. / meteonovosti.ru /



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