Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
10 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке на редкость спокойная погода


ИА "Метеоновости" / 10:01 Четверг, 10 декабря

  С начала декабря редкий день на Дальнем Востоке России обходился без снегопадов и метелей. Но к середине текущей недели циклоны ослабили свое влияние в регионе. Атмосферное давление стало расти, и на большей части территории снегопадов и сильных ветров не отмечалось. Островками непогоды оставались лишь Камчатский полуостров (его южная часть) и Магаданская область, куда протянулась ложбина тихоокеанского циклона. В Камчатском крае продолжительная метель при ветре до 24 м/с бушевала в среду и в ночь на четверг, сыпал снег, выпало от 6 мм на востоке края до 13 мм на западе. В Магаданской области в зоне непогоды оказалось охотское побережье, где также отмечались снегопады (до 12 мм), сильный ветер, метель. В континентальных районах снег был небольшой, местами умеренный, от 2 до 6 мм, а морозы в ночь на 10 декабря усилились до -40 градусов. Сегодня в Магаданской области на побережье залива Шелехова сохранится сильный снег, метель, ветер до 20 м/с.

На остальной территории Дальнего Востока существенных осадков не выпадало. Самым суровым местом не только округа, но и всей территории России остаются восточные районы Якутии. Уже минувшей ночью местами столбики термометров доходили до отметки в -51 градус. В пятницу и в субботу морозы усилятся. На северо-востоке Республики температура понизится до -50..-55, в низинах до -58 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-11
Чт.
10 дек.
-6
Пт.
11 дек.
-6
Сб.
12 дек.
-8
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -52
Верхоянск

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Лангшон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100