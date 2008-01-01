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Новости погоды


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Антициклон продолжает морозить Москву


ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 10 декабря

  Жители столичного региона пережили еще одну холодную ночь. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила -12,6 градуса, что делает ее самой холодной сначала зимы. По области самая низкая температура отмечалась в Истре, -16,9 градуса и в Электростале, -16,1 градуса.

И пока антициклон останется в силе, существенных перемен температурного режима не ожидается. А это значит, что до конца недели ночи в Москве и области будут еще довольно морозными.

Зимним антициклонам присущ большой суточный ход температуры, в среднем 8-10 градусов. Но в условиях пониженного рельефа, он может превышать и 12 градусов. Но это только при ясной погоде. Стоит только днем набежать облакам, как дневная температура понижается в среднем градусов на 5.

Именно так произойдет в ближайшие выходные дни. Антициклон станет медленно отступать на восток, атмосферное давление в столичном регионе будет понижаться, появился облачность, которая ночью не даст воздух остыть, а днем ограничит поступление солнечной радиации. При этом средняя за сутки температура воздуха не изменится, в выходные она останется ниже нормы на 3-4 градуса. / meteonovosti.ru /
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