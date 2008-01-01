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А как с погодой в Европе?
ИА "Метеоновости" / 10:05 Четверг, 10 декабря
Территория европейской части России охвачена сибирским антициклоном. Погода преимущественно малооблачная, холодная и спокойная, сильный ветер и осадки отмечаются лишь в южных регионах. А что происходит в Европе?
На Пиренейском полуострове и во Франции погоду испортит атмосферный фронт атлантического циклона. Во второй половине недели пройдут дожди, усилится ветер, на атлантическом побережье до 15-20 м/с. Днем в Лиссабоне +17, в Мадриде +12, в Париже +8.
Южная Европа постепенно освобождается от власти циклона с центром над севером Апеннинского полуострова. Но погода пока неустойчивая, местами дожди, в Италии и Греции ливни с грозами и тоже ветрено, температура днем +9..+14.
На Балканский полуостров на днях с боем прорывалась зима - средиземноморский циклон столкнулся с периферией сибирского максимума. Не обошлось без сильного ветра, осадки местами переходили в снег, отмечались гололедные явления. Среди наиболее "пострадавших" - Румыния и Сербия. Бухарест засыпало слоем снега высотой 14 см. 9 декабря в сербском городе Вршац порывы ветра превысили 30 м/с. Во второй половине недели пройдут дожди, местами сильные, в горах со снегом. Преобладающая температура ночью +2..+5, днем +7..+11. / meteonovosti.ru /
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