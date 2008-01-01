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Следим за магнитным полем Земли
ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 10 декабря
Специалисты ИЗМИРАН прогнозировали усиление возмущения магнитного поля во второй половине 9 декабря в связи со вспышкой на Солнце, которая произошла 7 декабря.
По данным на 9 утра 10 декабря в прошедшие сутки геомагнитная обстановка менялась от спокойной до слабовозмущенной. Ученые подтвердили, что в ближайшие сутки ожидается существенное усиление геомагнитной активности. Вероятна магнитная буря.
Магнитное поле останется возмущенные и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
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