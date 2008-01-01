Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
10 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следим за магнитным полем Земли


ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 10 декабря

  Специалисты ИЗМИРАН прогнозировали усиление возмущения магнитного поля во второй половине 9 декабря в связи со вспышкой на Солнце, которая произошла 7 декабря.

По данным на 9 утра 10 декабря в прошедшие сутки геомагнитная обстановка менялась от спокойной до слабовозмущенной. Ученые подтвердили, что в ближайшие сутки ожидается существенное усиление геомагнитной активности. Вероятна магнитная буря.

Магнитное поле останется возмущенные и в выходные дни. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-7
Пт.
11 дек.
-6
Сб.
12 дек.
-7
Вс.
13 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Гаруя		 -53
Оймякон

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейхай

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100