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Следим за магнитным полем Земли

ИА "Метеоновости" / 10:46 Четверг, 10 декабря



Специалисты ИЗМИРАН прогнозировали усиление возмущения магнитного поля во второй половине 9 декабря в связи со вспышкой на Солнце, которая произошла 7 декабря.



По данным на 9 утра 10 декабря в прошедшие сутки геомагнитная обстановка менялась от спокойной до слабовозмущенной. Ученые подтвердили, что в ближайшие сутки ожидается существенное усиление геомагнитной активности. Вероятна магнитная буря.



Магнитное поле останется возмущенные и в выходные дни. / meteonovosti.ru /



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