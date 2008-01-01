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Начавшийся декабрь перепутал регионы

ИА "Метеоновости" / 11:36 Четверг, 10 декабря



Сегодня подходит к завершению первая декада декабря, а распределение температуры на территории России нельзя назвать классическим. Если рассматривать ее по отношению к норме, то на севере Сибири средняя за минувшие дни декабря температура значительно ее опережает, а в низовье Волги порядочно отстает от нее.



На европейской территории в северные районы зима не спешит. Средняя за 9 дней температура оказалась на 10 градусов, а на востоке Ненецкого а.о. на 12 градусов выше нормы. В то же время в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях прошедшие дни на 4-8 градусов холоднее обычных для этой поры.



На сибирских просторах тепло везде: от Таймыра до Иркутской области. И на севере, и на юге температура превышает норму на 10-14 градусов.



В Дальневосточном округе холодная погода установилась на востоке Якутии, в Магаданской области и Камчатском крае. На остальной территории температура превышает норму на 2-6, на западе Якутии на 7-10, на юго-западе Республики на 12-14 градусов.



Но если рассматривать абсолютные значения температуры, то здесь погода не властна. Самым теплым остается город-курорт Сочи. Зимней погоду здесь можно назвать с трудом: по ночам температура не опускается ниже +5 градусов, а днем ее максимальное значение колеблется от 12 до 17 градусов тоже с плюсом.



Самым суровым остается российский полюс холода - Оймякон. Под утро до -52, днем от -42 до -47 градусов. / meteonovosti.ru /



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