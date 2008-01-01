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Морозы в Москве начнут постепенно отступать

ИА "Метеоновости" / 12:53 Четверг, 10 декабря



антициклон, с середины ноября охвативший своим влиянием большинство районов европейской территории, в воскресенье начнет сдавать позиции. В столице станет теплеть, но город распрощается с солнцем.



Пока антициклон не пускает атлантические вихри, которые в зимнее время оказывают отепляющее влияние, в центр Европейской России. Он удержит солнечную и морозную погоду, со средней суточной температурой воздуха ниже нормы на 3-4 градуса.



Но в воскресенье, с ослаблением влияния антициклона, морозы в ночные часы начнут постепенно ослабевать, а местами не исключен небольшой снежок. С понедельника температура приблизится к норме, а в последующие дни ожидается даже выше средних многолетних значений. Вероятность осадков увеличится. Это будет снежок, такой желанный к Новому году.



В субботу, 12 декабря, ночью в городе -9..-11, на востоке Московской области до -13, днем в Москве -4..-6, в Подмосковье до -9 градусов. Ветер юго-восточный 2-7м/с.



В воскресенье, 13 декабря, атмосферное давление начнет понижаться, облаков станет больше, к вечеру станет опускаться слабый снежок. Под утро морозы ослабеют в Москве до -7..-9, в Подмосковье до -6..-11, днем максимальная температура в Москве -4..-6 градусов, по области -3.. -8. Фон температуры останется ниже нормы, на 1-1,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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