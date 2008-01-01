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Новости погоды


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Антициклон сохраняет условия для загрязнения воздуха


ИА "Метеоновости" / 13:05 Четверг, 10 декабря

  Центр антициклона располагается над Татарстаном, атмосферное давление в столичном регионе сохраняется выше нормы на 10-12 единиц, ветер слабый. Поэтому сохраняются условия для загрязнения нижних слоев воздуха в городах.

По данным ФГБУ "Центральное УГМС" 9 декабря в Москве отмечалась низкая степень загрязнения атмосферного воздуха. Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали. В городах Московской области, степень загрязнения воздушного бассейна была низкая, по разным показателям концентрации не превышали 0,6 ПДК.

Днем 10 декабря метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. А в ночь на 11 декабря вновь возникнут условия для накопления вредных примесей в нижнем слое воздуха.

Улучшение ситуации ожидается в выходные дни, по мере понижения атмосферного давления и усиления ветра. / meteonovosti.ru /
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