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Новости погоды


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В центре России различия в температуре 10- 15 градусов


ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 10 декабря

  Антициклон-долгожитель определяет погоду на всей территории Центрального федерального округа России, но проявляет он себя по-разному. И если в осадках он единодушен: их не отмечается по всей территории округа. То колебания температуры составляют почти двадцать градусов.

В среду центр антициклона располагался между Москвой и Казанью. На восточную половину Центрального округа антициклон оказал наибольшее влияние. Здесь и облаков было больше и температура ниже. Так в Ярославской и Ивановской областях местами отмечались двадцатиградусные морозы, а на востоке Костромской области температура понижалась ниже этой отметки. На западе округа: в Смоленской и Брянской областях было не ниже -10 градусов. Аналогичные контрасты температуры и в дневные часы.

В ближайшие дни преобладающая температура воздуха в Центральном федеральном округе ночью от -8 до -15 градусов, на востоке до -20 градусов, днем -4..-11, на юге и юго-западе до -1 градуса. / meteonovosti.ru /
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