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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:52 Пятница, 11 декабря



Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -9..-4 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 761 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода в столице сохранится. Фон атмосферного давления сохранится высокий, несмотря на постепенное понижение. Кислородный режим благоприятный, содержание кислорода в приземном слое воздуха в течение дня высокое. Для молодых, практически здоровых людей с хорошими адаптационными механизмами организма - это индифферентная погода, которая является тренирующий, оказывает благоприятное влияние на состояние, активность, настроение.



Для метеозависимых людей колебания атмосферного давления в сочетании с возмущенным геомагнитным фоном являются внешними нагрузочными факторами. Такие условия могут провоцировать сосудистые спазмы, иногда вплоть до сосудистых нарушений, могут появиться сильные головные боли, боли в области сердца, тахикардия, приступы стенокардии. Не исключено внезапное развитие приступа бронхоспазма на холодном воздухе.



При повышенной влажности воздуха и понижении температуры возрастает вероятность дискомфортного теплоощущения, усиливается влияние на слизистую носоглотки, возрастает вероятность острых респираторных и простудных заболеваний. / meteonovosti.ru /



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