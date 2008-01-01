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Задержится ли зима в Санкт-Петербурге?

ИА "Метеоновости" / 09:31 Пятница, 11 декабря



На этой неделе зима наконец-то приняла командование парадом - показания термометров вернулись в климатические рамки, средняя суточная температура перешла в устойчивый минус. А вот свой белый "парадный мундир" она надеть, к сожалению, забыла - снега в Санкт-Петербурге нет совсем.



Ночные морозы преодолели отметку -5, начали покрываться тонким льдом небольшие пруды, озера и малые реки. Как сообщают новостные порталы, процесс льдообразования застал врасплох пернатых водоплавающих. За три дня добровольцы спасли 13 примерзших ко льду птиц - пленниц освобождали из Воронцовского и Ольгинского пруда, озера Долгого и реки Оккервиль.



В субботу прохождение теплого атмосферного фронта поставит под сомнение положение зимы: температура около нуля, пройдут осадки в виде мокрого снега и мороси. Будьте осторожны - возможен гололед, на дорогах гололедица. В воскресенье снова подморозит, ночью -5..-7, днем -2..-4, осадков не ожидается. Удержит ли зима бразды правления? Увы, но по прогнозам следующая неделя будет оттепельной. / meteonovosti.ru /



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