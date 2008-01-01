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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:34 Пятница, 11 декабря



Начавшийся декабрь напомнил москвичам о морозной погоде. В последние годы редко температура понижалась даже ниже -10 градусов. Так в прошлом году в декабре температура и ночью и днем оставалась положительной: ночью +2.8, днем +3.7 градуса и моросил дождь. В текущем декабре уже с первых дней температура взяла курс на понижение и на этой неделе преодолела планку в -10 градусов. Завершение рабочей недели также останется морозным. Максимальная температура в городе в пятницу составит от -4 до -6 градусов. Но за все время наблюдений были морозы гораздо суровее, правда, отмечались они более ста лет тому назад. Так, в 1885 году, под утро было -26.6 градуса, что стало суточным рекордом минимальной температуры. А в этом тысячелетии температура устанавливает в основном максимальные рекорды. Самым теплым день 11 декабря отмечался в 2006 году, когда температура повысилась до +4.8 градуса. Сильными осадками вошел этот день в историю наблюдений в 1979 году, когда их выпало почти 18 мм. А в 1935 году к этому дню высота сугробов в Москве достигла 30 см, что также стало рекордом. / meteonovosti.ru /



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