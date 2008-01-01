Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
11 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На западе Европейской России температура повышается


ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 11 декабря

  Настоящая зима, морозная, хоть и малоснежная, началась с 1 декабря на большей части Европейской территории России. Холода пришли в регион с сибирским антициклоном. Первая декада зимы оказалась морозной, температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Но зимой случаются и оттепели. И теплый воздух уже 12 декабря начнет поступать в южные и западные районы европейской России. Средиземноморский циклон медленно перемещается в северо-восточном направлении. 12 декабря в его владениях окажется Крым и южные районы Украины, 13 декабря влияние вихря распространится и на Белоруссию. Станет повышаться температура на западе Европейском территории. В Крыму 12 декабря ожидается ветреная, хотя и очень теплая погода, воздух прогреется до 10..15 градусов. Дожди вероятны лишь в ночные часы 12 декабря. До середины следующей недели ожидается теплая погода без существенных осадков, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. В западных областях и в Белоруссии заметно потеплеет, 12 декабря ожидаются осадки в виде переохлажденного дождя и мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем температура повысится до -4..+1 градуса. 13 и 14 декабря станет еще теплее, до +3 градусов, гололедные явления сохранятся.

В Центральном районе потеплеет с понедельника. Ночи станут не такими морозными, да и днем уже -6..-1 градус. На небе появятся облака, снежок побелит землю. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-9
Пт.
11 дек.
-6
Сб.
12 дек.
-7
Вс.
13 дек.
-6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+34
Горонтало		 -53
Оймякон

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Босэ

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100