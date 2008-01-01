

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На западе Европейской России температура повышается

ИА "Метеоновости" / 11:33 Пятница, 11 декабря



зима, морозная, хоть и малоснежная, началась с 1 декабря на большей части Европейской территории России. Холода пришли в регион с сибирским антициклоном. Первая декада зимы оказалась морозной, температура воздуха оказалась ниже климатической нормы на 2-3 градуса. Но зимой случаются и оттепели. И теплый воздух уже 12 декабря начнет поступать в южные и западные районы европейской России. Средиземноморский циклон медленно перемещается в северо-восточном направлении. 12 декабря в его владениях окажется Крым и южные районы Украины, 13 декабря влияние вихря распространится и на Белоруссию. Станет повышаться температура на западе Европейском территории. В Крыму 12 декабря ожидается ветреная, хотя и очень теплая погода, воздух прогреется до 10..15 градусов. Дожди вероятны лишь в ночные часы 12 декабря. До середины следующей недели ожидается теплая погода без существенных осадков, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. В западных областях и в Белоруссии заметно потеплеет, 12 декабря ожидаются осадки в виде переохлажденного дождя и мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Днем температура повысится до -4..+1 градуса. 13 и 14 декабря станет еще теплее, до +3 градусов, гололедные явления сохранятся.



В Центральном районе потеплеет с понедельника. Ночи станут не такими морозными, да и днем уже -6..-1 градус. На небе появятся облака, снежок побелит землю. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



