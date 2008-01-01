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Штормовое предупреждение действует на Черноморском побережье

ИА "Метеоновости" / 11:56 Пятница, 11 декабря



До конца дня 11 декабря сложные условия сохраняются на Черноморском побережье. В Новороссийск пришла бора - сильный северо-восточный ветер, порывы его достигнут 18-23 м/с. Бушуют ветры и в Крыму. На полуострове скорость ветра достигает 20-25 м/с, идет дождь. Ухудшение погодных условий связано с влияние атмосферных фронтов циклона, кружащего над Средиземным морем. Уже днем 12 декабря погода наладится. Ветер ослабеет, осадки прекратятся, температура воздуха повысится. / meteonovosti.ru /



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