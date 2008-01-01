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Новости погоды
В Приволжском округе морозы окрепнут
ИА "Метеоновости" / 12:20 Пятница, 11 декабря
Аномально низкая температура воздуха сохраняется в Приволжском федеральном округе. Эта территория остается в обширном антициклоне. И если в центральных областях морозы начнут ослабевать - скажется влияние средиземноморского циклона, то на Средней Волге ситуация иная. Антициклон усиливается, облаков и осадков мало, а морозы крепчают. Среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 9-12 градусов. Днем термометры покажут -7..-12 градусов, на западе -3..-8. Ночью -12..-17, местами до -21..-26. Температура начнет повышаться не раньше 15 декабря. / meteonovosti.ru /
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