Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
11 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

"Одинокий странник" в Индийском океане


ИА "Метеоновости" / 13:15 Пятница, 11 декабря

  На юге Индийского океана в начале нынешней недели, 7 декабря, зародился тропический шторм, получивший имя "BONGOYO". Циклон продолжает двигаться на юго-запад и постепенно теряет силы. Максимального развития циклон достиг 9 декабря, скорость ветра в нем усиливалась до 35-40 м/с. В настоящее время циклон стремительно заполняется. Этот шторм не выйдет на побережье, поэтому и не представляет опасности.

На юго-западе Индийского океана ежегодно формируется около 10 штормов. Некоторые бывают разрушительными. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-5
Сб.
12 дек.
-7
Вс.
13 дек.
-6
Пн.
14 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мунду		 -54
Оймякон

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Джамшедпур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100