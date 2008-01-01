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"Одинокий странник" в Индийском океане
ИА "Метеоновости" / 13:15 Пятница, 11 декабря
На юге Индийского океана в начале нынешней недели, 7 декабря, зародился тропический шторм, получивший имя "BONGOYO". Циклон продолжает двигаться на юго-запад и постепенно теряет силы. Максимального развития циклон достиг 9 декабря, скорость ветра в нем усиливалась до 35-40 м/с. В настоящее время циклон стремительно заполняется. Этот шторм не выйдет на побережье, поэтому и не представляет опасности.
На юго-западе Индийского океана ежегодно формируется около 10 штормов. Некоторые бывают разрушительными. / meteonovosti.ru /
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