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Новости погоды


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Снегопады и метели на севере Сибири


ИА "Метеоновости" / 13:31 Пятница, 11 декабря

  Обширный циклонический вихрь движется вдоль арктического побережья. Центр его находился над Новой Землей. Циклон оказывает влияние на погоду северных районов Сибири. 10 и ночью 11 декабря с ним были связаны снегопады и метели в Ямало-Ненецком округе и на Таймыре. Скорость ветра достигала 22-27 м/с. И в ближайшие дни погода не улучшится. Центр циклона переберется в восточную половину Карского моря. В Ямало-Ненецком районе сохранится ветреная погода, температура воздуха еще немного понизится. А на Таймыре ожидается сильный снегопад, усилится и ветер в порывах, до 24-29 м/с. / meteonovosti.ru /
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